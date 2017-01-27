Солярий для животных, уникальный климат-контроль и другие новшества — организаторы ремонта цирка продолжают удивлять
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел выездное рабочее совещание по ремонту цирка, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Во время обхода строительной площадки директор цирка Руслан Марчевский и представители генерального подрядчика доложили мэру о ходе работ. В настоящий момент, по их словам, на сто процентов произведен демонтаж полов, в помещениях для животных проведено 20% электромонтажных работ. К следующему вторнику будет завершен монтаж строительных лесов в зрительном зале, и подрядчики приступят к усилению внутренней части купола.
Сегодня мэру рассказали о планах обустройства специальной комнаты отдыха для детей артистов. Строители поделились информацией об уникальной трехзонной системе климат-контроля, которую собираются установить в зрительном зале. До настоящего момента такие системы в цирках страны еще не применялись. Показали место, где будет располагаться солярий для животных. Подобное помещение в России есть пока только в Большом Московском государственном цирке.
Уже названы предварительные сроки завершения строительно-монтажных работ в главном здании цирка. Чистовая отделка фойе должна быть сделана к первому июля, после чего художники смогут приступить к окончательному оформлению этих помещений. Финальной частью ремонта зрительного зала станет установка новых кресел, которая стартует во второй декаде июля и завершится в первых числах августа.
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Это здорово, что для животных, которые неба не видят, организовали солярий. Это значительно снизит уровень стресса за счет биохимических изменений.