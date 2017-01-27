«Уралвагонзавод» издал для дошколят книгу «Приключения маленького танка»
Корпорация «Уралвагонзавод» издала книги для детей и подростков о потенциале российской танкостроительной отрасли и экспортном потенциале российского оружия.
«Приключения маленького танка» и «Танки Уралвагонзавода» вышли в свет за книгой «Легенды Уралвагонзавода», которая в сентябре 2016-го появилась во всех библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в «Интерфакс».
Автором «Приключений маленького танка», как и «Легенд Уралвагонзавода», стала детская писательница Светлана Лаврова, «которая смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах».
Открывая книгу, дети и родители попадают в Бронетанковый музей «Уралвагонзавода» вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком. «Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными «дедушками» Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 поведал малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях», — говорится в пресс-релизе. В книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений.
«На «Уралвагонзаводе» считают, что данный проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, зародить интерес к инженерной деятельности», — сообщает пресс-служба.
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