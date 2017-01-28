Средний Урал окутает смог

| 28.01.2017 | Новости | Комментариев нет

На пять дней.

Свердловскую область на пять дней накроет смог. С 20.00 23 сентября до 20.00 27 сентября 2016 года синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, отсутствие ветра может привести к увеличению концентрации вредных веществ в воздухе.

В ближайшие дни на Среднем Урале установится теплая погода: 15-20 градусов выше нуля со слабым ветром. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

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