Суд отклонил жалобу адвокатов «ловца покемонов» Руслана Соколовского
Блогер продолжит отбывать наказание в СИЗО.
Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов блогера Руслана Соколовского на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о продлении сроков его ареста, сообщили 27 января в пресс-службе ведомства.
Адвокаты Соколовского пытались убедить судью, что заключение в СИЗО можно заменить домашним арестом. В качестве аргумента они приводили тот факт, что Соколовский не собирается заниматься преступной деятельностью.
«Ловец покемонов» останется за решеткой минимум до 22 февраля.
Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский получил скандальную известность после истории с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. После анализа некоторых роликов с критикой христианства, на которых молодой человек хотел поднять популярность, ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ. Среди них оскорбление чувств верующих и экстремистская деятельность.
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