В Кировградской воспитательной колонии прошел турнир «Русский силомер»
29 января в клубе Кировградской ВК проводились соревнования по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер».
«Русский силомер» — это силовое многоборье на гимнастической перекладине. Система из 11-ти упражнений для развития силы создавалась и отрабатывалась Спортивно-патриотическим отделом Екатеринбургской епархии. Система «Русский силомер» получила одобрение и поддержку в Уральском государственном университете физической культуры. «Русский силомер» призван возродить популярность дворовых, общедоступных видов спорта и стать одним из средств формирования здорового образа жизни.
Мероприятие организовано руководством Кировградской ВК совместно со спортивно-патриотическим отделом Екатеринбургской Епархии, которым руководит Игорь Владимирович Пыжьянов, мастер спорта Российской Федерации.
Многие воспитанники Кировградской ВК, которым не безразличен здоровый образ жизни, изъявили желание поучаствовать в «Русском силомере». По итогам общекомандного и личного зачета выявлены победители, которые, впоследствии, получили сладкие призы и медали.
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