Четвертая победа подряд: «Уралочка» со счётом 3:0 обыграла «Заречье»
«Уралочка-НТМК» провела матч 15 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. На выезде подопечные Николая Карполя одержали победу в трёх партиях над подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».
В матче первого круга волейболистки «Заречья» сумели взять у «Уралочки» одну партию. На этот раз все три игровых отрезка завершились в пользу свердловской команды. Хотя, отметим, что первые две партии удалось выиграть не без доли везения.
Дебют встречи остался за «Уралочкой», которая повела 3:0, но в дальнейшем борьба на площадке была равной. Более того в концовке сета «Заречье» сумело создать задел в два очка, и Николая Карполь вынужден был взять тайм-аут. После паузы лидер екатеринбургской команды доигровщица Ксения Парубец сократила разрыв до минимума, но диагональная подмосковного клуба Дарья Малыгина добыла для «Заречья» два сетбола – 24:22.
Однако Ксения Парубец провела еще одну точную атаку, а Анна Климец выполнила эйс – 24:24. Малыгина предоставила своей команде еще один шанс выиграть партию – 25:24, но подающая большие надежды воспитанница «Уралочки» Екатерина Евдокимова счет сравняла, а затем сработал уральский блок. В итоге 27:25 – в пользу нашей команды.
Во втором сете картина практически полностью повторилась. Вновь более удачное начало от «Уралочки» – 5:2, затем погоня в исполнении «Заречья» и зрители снова получили «на десерт» жаркую концовку. Только на этот раз два сетбола было уже у подопечных Николая Карполя – 24:22. Однако, хозяйки площадки тоже нашли в себе силы выровнять ситуацию – 24:24. Начались волейбольные «качели». В итоге исход партии решили два точных удара Ксении Парубец, после которых счет стал 28:26 в пользу «Уралочки».
В третьей партии обошлось без больших нервов, но ситуация развивалась уже по привычному сценарию: «Уралочка» уверенно начала сет, но затем позволила сопернику себя догнать. Правда, на этот раз в решающий момент игроки екатеринбургского клуба осечек не допускали – 25:22.
В итоге 3:0 – победа, которая показала, что «Уралочка» к финишу регулярного чемпионата набрала хорошую форму и в решающие моменты матчей может действовать уверенно и с максимальной концентрацией.
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (25:27, 26:28, 22:25)
Для «Уралочка» это 11 победа в текущем национальном первенстве и 4 подряд. Отметим, что свердловская команда добилась успеха в 7 последних матчах из 8, уступив лишь московскому «Динамо» и обыграв при этом единоличного лидера сезона – «Динамо» из Казани.
В турнирной таблице «Уралочка» прочно занимает третье место. Благодаря победе над «Заречьем» отрыв от занимающего 4 место краснодарского «Динамо» увеличился еще на 3 очка и составляет теперь 5 баллов. Всего на счету уральской команды – 33 очка. Впереди лишь два «Динамо» – казанское и московское, имеющие после 15-го тура равное количество очков – по 37.
Комментарии после матча:
Марина Бабешина, связующая ВК «Уралочка-НТМК» (Свердловская область):
— Мы победили за счет своего настроя. «Заречье» — молодая, азартная команда, против которой всегда интересно и тяжело играть. Они хорошо играют в защите, эмоциональные. В Одинцово у нас всегда напряженные матчи.
Вадим Панков, главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» (Московская область):
— Мы оказывали сопротивление сопернику в этом матче. Понятно, что нам не хватает опыта. Особенно опыта международных встреч. Ведь мы в этом сезоне должны были выступать в Кубке Вызова ЕКВ, но не выступаем. А «Уралочка» выступает в Лиге чемпионов и играет против лучших команд Европы. Её игроки набираются опыта. Мы бы хотели тоже играть еврокубки, но нам не дают. Плюс у нас идет постоянное недофинансирование – мы не можем провести полноценные сборы. Из всего этого и складываются наши недоуспехи. Девушки стараются, но не получается. Команде надо помочь. К сожалению, помощи пока нет.
Следующий матч в чемпионате России «Уралочка» проведет 4 февраля на домашней площадке в Нижнем Тагиле против саратовского «Протона». Начало матча 17:00.
NTGS.RU
дауж, барышни наши чото разогнались последнее время ))