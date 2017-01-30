На горе Долгой спустилась «Первая лавина»!
Почти 400 любителей сноуборда и горных лыж одновременно спустились с фонариками.
Вчера, 29 января, беспрецедентное мероприятие состоялось на склонах горы Долгой. Почти 400, а именно — 383, любителя сноуборда и горных лыж совершили массовый съезд с горы.
Для большей зрелищности спуск прошел в вечернее время. При этом участники события имели при себе фонарики и световые палочки, которые выдавались при регистрации сотрудниками Центра развития туризма. В этот день гостей комплекса ждал не только массовый спуск, но и бесплатное катание на всех трассах и бесплатные услуги подъемника.
Перед спуском участников мероприятия ждало фееричное фаер-шоу, организованное Центром развития туризма Нижнего Тагила.
На торжественном открытии мероприятия директор ГАУ ДО СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький подчеркнул, что мероприятие приурочено к Всемирному дню снега, которых уже второй год подряд масштабно отмечается на склонах горнолыжных комплексов Нижнего Тагила.
Мероприятие объединило любителей активных видов спорта из разных городов, а освещать «Первую лавину» приехала съемочная бригада ОТВ. По словам директора Центра развития туризма Евгения Нагорного, зрелищность и драйв сегодняшнего мероприятия достойно того, чтобы в следующем году привлечь к его участию еще больше иногородних райдеров.
Организаторы массового спуска рассчитывают, что мероприятие станет достойным Книги рекордов Гиннесса. Оказывается, что ничего подобного в Книге на данный момент нет, поэтому тагильчане решили восполнить этот пробел. Спуск был зафиксирован на множество камер, и фото и видео будут отправлены в редакцию издания вместе с заявкой.
Помощь в организации мероприятия и контроль безопасности спуска и фаер-шоу контролировали волонтеры.
NTGS.RU