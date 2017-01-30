Волейбол. «Уралочка-НТМК» — «Протон»

| 30.01.2017 | Новости | Комментариев нет

Приглашаем вас 4  февраля  в 17:00 в СОК «Металлург-Форум» на игру команд  «Уралочка-НТМК» — «Протон» (Саратовская обл.), которая состоится в рамках Чемпионата России по волейболу среди женских команд .

На сегодняшний день команда «Уралочка-НТМК», набрав 33 очка, находится на 3 месте турнирной таблицы Чемпионата России. Команда Николая Карполя сыграла 15 игр.

Расписание движения автобусов:
-16.00 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» —   16.10  остановка Комсомольская —  Управление комбината — 16.20 — район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург — Форум».
— 16.00 – Выя  (остановка Рудоуправление) с остановками: ДК «Юбилейный» – к-т «Урал» — остановка «Смак» – остановка «Уют» – к-т «Красногвардеец» — остановка «Восточная» – м-н «Жарден» (бывший м-н «Самсунг») — «Металлург-Форум».
-16.00 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Алеся») с остановками: м-н «Монетка» — ост. Октябрьский пр. – магазин «Семейный» —  магазин «Универсам»;   16.20 — «кинотеатр Родина» — «Металлург-Форум».
-16.00 — Вагонка (Ледовый дворец спорта) с остановками: пл.Славы – м-н «Энергия» –м-н «Элеганс» — Техникум – 16.20 «Южная проходная» — КРЦ – 16.25 КХП — «Металлург-Форум».
-16.30 — поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».  

Вход свободный

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