Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области дал старт новому этапу проекта «300 лет полиции России»
Публикацией в газете «Уральский рабочий» историографической статьи «Господин полицмейстер» Общественный совет при свердловском областном полицейском главке начал реализацию одного из мероприятий своего долгосрочного проекта – «300 лет полиции России».
На страницах газеты создана рубрика с аналогичным названием, в которой в течение этого и следующего года будут публиковаться материалы, повествующие о малоизвестных, а порой и неизвестных фактах истории отечественной полиции с момента её создания и до наших дней.
В предлагаемой вниманию читателей статье рассказывается о первом полицмейстере уральской столицы поручике Семене Гавриловиче Сикорском, 330 лет со дня рождения которого исполнится в этом году.
«…Значимость данному факту придает то обстоятельство, что помимо Екатеринбурга такие посты были введены только в столицах: Санкт-Петербурге и Москве. В других же российских городах (губернских центрах) такие чиновники появились где-то лет через пятьдесят. Между тем, в то время поселение на Исети и городом назвать было нельзя, ведь имелся лишь завод-крепость. Хотя, конечно, с самого начала Екатеринбург задумывался как горная столица России. Об этом неоднократно писали его основатели — Вильгельм де Геннин и Василий Татищев. И заложен город был в период, когда царь Петр «в Европу прорубил окно», перенеся на берега Балтики новую столицу, которая сразу строилась по плану и, как тогда говорили, на «европейский манир». А главным надзирателем за неукоснительным соблюдением этого требования и был полицмейстер. Екатеринбург должен быть стать продолжением петровской установки на то, чтобы новые значимые российские города сразу приобретали европейский облик. И явно не случайно, что Северная столица была названа в честь царя, а горная — в честь его жены Екатерины. И вполне естественно, что в городе на Исети понадобился полицмейстер. Да и возводили город на Исети «птенцы гнезда Петрова».
В публикуемых материалах читатели откроют для себя много нового, что позволит переосмыслить свое отношение к полиции, увидеть в ней не столько карательный орган, а прежде всего государственную структуру, призванную обеспечить внутреннюю безопасность страны, соблюдение прав и свобод граждан.
С мероприятиями Общественного совета можно ознакомиться на его странице сайта Главного управления в рубрике «Проект – 300 лет полиции России».
Если в ваших семейных архивах имеются какие либо исторические материалы, касающиеся деятельности полиции дореволюционного периода и её сотрудников, милиции советского периода, вы можете направлять их на электронный адрес проекта – Polis-Ural300@yandex.ru, и они могут занять достойное место в музее истории Свердловской милиции-полиции и будут переданы в СМИ для их публикации.
NTGS.RU по информации ГУ МВД России по Свердловской области