С 1 февраля будет индексирован ряд социальных гарантий
30.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Предусмотренные федеральными законами пособия, выплаты, компенсации будут индексированы с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, с 1 февраля страховые пенсии индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%, передаёт ТАСС.
«Также будут проиндексированы и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Ранее премьер-министр подписал постановление об индексации пенсий c 1 февраля.
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