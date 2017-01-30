Чемпионат Нижнего Тагила по Го выиграли екатеринбуржцы
Ежегодный чемпионат по восточной игре Го прошел в Нижнем Тагиле 28-29 января. Турнир собрал около тридцати игроков из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Новоуральска и Краснодара. Как сообщил главный судья чемпионата Данил Мячев, по итогам двух дней соревнований первое место взял Александр Грохольский, второе — Сергей Сонин, «бронза» досталась Денису Аюпову. Все трое победителей приехали из Екатеринбурга. Во второй группе победила тройка игроков из Нижнего Тагила: Илья Кривин, Марина Середина и Данил Мячев.
Организаторами чемпионата выступили МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» и инициативная группа Нижнетагильского клуба Го. Соревнования прошли при поддержке Свердловской областной федерации Го.
Интерес к игре Го появился в Нижнем Тагиле еще в 70е годы, когда в журнале «Наука и жизнь» публиковались статьи об истории и правилах этой игры. В 2011 году трое студентов создали инициативную группу, которая занимается популяризацией этой игры в Нижнем Тагиле и организацией турниров.
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах. Генеральный спонсор Российской федерации Го — ОАО «Полиметалл».
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