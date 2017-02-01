С 1 февраля водительские права можно получить в МФЦ
01.02.2017 | Новости | 1 комментарий|
С 1 февраля 2017 года заменить или получить водительское удостоверение, общегражданский или заграничный паспорт можно в расположенных на территории России многофункциональных центрах (МФЦ).
Как сообщает «Газета.Ru», за предоставление услуги МФЦ будут отвечать совместно с МВД.
МФЦ будут проводить консультирование, приём и выдачу документов, сотрудники МВД будут принимать решения о выдаче паспорта или водительского удостоверения.
Также сохранилась возможность получить услуги в ГИБДД и МВД.
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Есть комментарии
а обменять по времени тоже там можно?