Прокуратура и Роспотребнадзор проверят школу №7
Ученики школы №7 Нижнего Тагила пожаловались в соцсетях на нарушения санитарных правил в учреждении образования. Школьники утверждают, что сотрудники столовой готовят и подают блюда без перчаток, курят на территории пищеблока, не моют полы.
«Иногда пробегают тараканы. Но самое противное, они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам! Очень много случаев было, когда в еде находили волосы, когда давали хлеб с плесенью», — пишут они в одной из групп ВКонтакте.
Сегодня в учебное заведение с внеплановой проверкой выедут представители местного отдела Роспотребнадзора и прокуратуры. Как сообщил ИА «Все новости» заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко, порядок проверки будет сформирован исходя из доводов, приведённых в соцсетях. Для того, чтобы сделать первые выводы о соблюдении санитарного законодательства, потребуются результаты лабораторных испытаний. Но предварительные итоги инспекции будут известны уже сегодня вечером.
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хлеб на фотке чуть заплесневел и всё