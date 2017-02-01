Банк России утвердил символы банкнот в 200 и 2000 рублей
01.02.2017 | Новости | 2 комментария|
На банкноте номиналом 2000 рублей будет изображён космодром «Восточный».
«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что банкноты должны поступить в обращение в конце 2017 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на новых купюрах будет изображён российский герб, а не символика Центробанка.
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Комментариев: 2
ну что, хороший выбор. Я голосовал за памятник погибшим кораблям и за Родину-Мать. Попал на половину
На банкноте номиналом 2000 рублей будет символ коррупции? Ну тогда надое еще и «Зенит-арену» разместить где-нибудь.