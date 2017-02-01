В Нижнем Тагиле полицейские задержали грабителя
Благодаря слаженной работе и оперативному реагированию всего коллектива участковых уполномоченных отдела полиции № 18, полицейские задержали лицо, подозреваемое в грабежах сотовых телефонов у молодых девушек.
На одном из утренних селекторных совещаний начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поставил перед руководителями отделов, структурных подразделений и отдела охраны общественного порядка создать дополнительные специальные группы по работе по раскрытию совершенных ранее грабежей на территории района Новой Кушвы города Нижний Тагил.
Накануне в отдел полиции № 18 поступило два заявления о преступлениях, совершенных по одному сценарию. Неизвестный в спину толкал жертву и похищал сотовые телефоны у девушек 19-ти и 21 года.
Начальник участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 18 подполковник полиции Анна Чехломина от всех, кто участвовал в раскрытии данных преступлений, выражает огромную благодарность потерпевшей девушке, с которой непосредственно полицейские поддерживали связь в течение всех дней, пока раскрывали эти преступления. Без ее участия данные преступления были бы раскрыты позже. Благодаря оперативным мероприятиям, проведенных полицейскими, в которых непосредственно участвовала и жертва преступлений, была получена значимая информация и квартира, в которой возможно находится преступник, была установлена. Полицейские проникли в квартиру одного из домов Санаторий Руш и задержали подозреваемого. На место прибыла следственно – оперативная группа. Стражи порядка в ходе осмотра квартиры изъяли похищенные телефоны.
Неработающий молодой человек, ранее хорошо известен сотрудникам ПДН. В районе Новая Кушва он проживал и вырос, здесь у него проживают очень много друзей и близких родственников. В 2014 году он побывал в местах лишения свободы за совершенный разбой, но на путь исправления не встал и продолжил свою преступную деятельность. Задержанный дал признательные показания в совершенных грабежах. Он пояснил, что хотел продать похищенные телефоны, но не успел.
По признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации были возбуждены уголовные дела (открытое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 4-х лет.
Как добавили в отделе дознания, ввиду того, что у подозреваемого тяжело больна мать и ей требуется уход, он будет находиться под подпиской о невыезде. В скором времени, после окончания следственных действий, похищенные телефоны будут возвращены законным владельцам.
В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Просьба ко всем, кто, возможно, пострадал от действий данного человека, но не обращался в полицию, позвонить по телефонам: (3435) 97-71-02, 97-71-55 или 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
О, Нафаню поймали?
оооо! Снова на арене? Блещешь остроумием? молодец. Всегда настроение поднимаешь.
» у молодых девушек» — вот же время сейчас, есть еще и старые девушки
«Неизвестный в спину толкал жертву и похищал сотовые телефоны у девушек 19-ти и 21 года» — тогда причем тут начальница по делам несовершеннолетних? Разбойник, что ли, несовершеннолетний?
«ввиду того, что у подозреваемого тяжело больна мать и ей требуется уход, он будет находиться под подпиской о невыезде». А когда его осудят, за ней кто будет ухаживать? Кто-то из родни? Зачем же опасного бойца отпускать на подписку? Ждем, когда изнасилует кого?