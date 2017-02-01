В Нижнем Тагиле полицейские задержали грабителя

| 01.02.2017 | Новости | 3 комментария

Благодаря слаженной работе и оперативному реагированию  всего коллектива участковых уполномоченных  отдела полиции № 18, полицейские задержали лицо, подозреваемое в грабежах сотовых телефонов у молодых девушек.

На одном из утренних селекторных совещаний начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поставил перед руководителями отделов, структурных подразделений и  отдела охраны общественного порядка создать дополнительные специальные группы по работе по  раскрытию совершенных ранее грабежей на территории района Новой Кушвы города Нижний Тагил.

Накануне в отдел полиции № 18 поступило два заявления о преступлениях, совершенных по одному сценарию.  Неизвестный в спину толкал жертву и похищал сотовые телефоны у девушек 19-ти и 21 года.

Начальник участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 18 подполковник полиции Анна Чехломина от всех, кто участвовал в раскрытии данных преступлений,  выражает огромную благодарность  потерпевшей девушке, с которой непосредственно полицейские поддерживали связь в течение всех дней, пока раскрывали эти преступления. Без ее участия данные преступления были бы раскрыты позже. Благодаря оперативным мероприятиям, проведенных полицейскими, в которых непосредственно участвовала и жертва преступлений, была получена значимая информация и квартира, в которой возможно находится преступник,  была установлена. Полицейские проникли в квартиру одного из домов Санаторий Руш  и задержали подозреваемого. На место прибыла следственно – оперативная группа. Стражи порядка  в ходе осмотра квартиры  изъяли похищенные телефоны.

Неработающий молодой человек, ранее хорошо известен сотрудникам ПДН.  В районе Новая Кушва он проживал и вырос, здесь у него проживают очень много друзей и близких родственников. В  2014 году он побывал в местах лишения свободы за совершенный разбой, но на путь исправления не встал и продолжил  свою преступную деятельность.  Задержанный дал признательные показания в совершенных грабежах. Он пояснил, что хотел продать похищенные телефоны, но не успел.

По признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации были возбуждены уголовные дела (открытое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 4-х лет.

Как добавили в отделе дознания, ввиду того, что у подозреваемого тяжело больна мать и ей требуется уход, он будет находиться под подпиской о невыезде. В скором времени, после окончания следственных действий, похищенные телефоны  будут возвращены законным владельцам.

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Просьба ко всем, кто, возможно, пострадал от действий данного человека, но не обращался в полицию, позвонить по телефонам: (3435) 97-71-02, 97-71-55 или 02.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

Комментариев: 3
  1. Афоня Ответить

    О, Нафаню поймали?

  2. нафаня Ответить

    оооо! Снова на арене? Блещешь остроумием? :) молодец. Всегда настроение поднимаешь.

  3. biolog Ответить

    » у молодых девушек» — вот же время сейчас, есть еще и старые девушки

    «Неизвестный в спину толкал жертву и похищал сотовые телефоны у девушек 19-ти и 21 года» — тогда причем тут начальница по делам несовершеннолетних? Разбойник, что ли, несовершеннолетний?

    «ввиду того, что у подозреваемого тяжело больна мать и ей требуется уход, он будет находиться под подпиской о невыезде». А когда его осудят, за ней кто будет ухаживать? Кто-то из родни? Зачем же опасного бойца отпускать на подписку? Ждем, когда изнасилует кого?

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