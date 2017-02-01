2 февраля Нижнетагильская Лечебная исправительная колония отметит свое 30-летие
Лечебное исправительное учреждение №51 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области недавно отпраздновало 30 лет со дня своего основания. ЛИУ-51 является одним из крупнейших в регионе среди учреждений такого профиля. Сегодня в нем проходят лечение более тысячи осужденных.
Четверть века назад было принято решение о создании в Свердловской области исправительно-трудовой колонии для лечения и содержания осужденных больных туберкулезом легких. Учреждение ИТК-51 строгого режима для туббольных с лимитом наполнения 900 человек развернули на базе Областной туберкулезной больницы при учреждении УЩ-349/12.
Первым руководителем учреждения был назначен подполковник внутренней службы Борис Миндель.
Еще в 90-е годы в больнице столкнулись с проблемой дефицита койко-мест. Медицинскому персоналу приходилось вести прием больных осужденных в стесненных условиях. Эту проблему решили за счет реконструкции существующих лечебных корпусов. Реконструирована старая медсанчасть и две лаборатории в областной туберкулезной больнице.
В дальнейшем у колонии появилась возможность расширять производственные участки. На территории ЛИУ был возведен храм, построено тепличное хозяйство, хлебопекарня. В настоящее время в учреждении развит производственный комплекс: металлообработка, деревообработка, изготовляются бункеры для мусора, поддоны, сувенирная продукция и др.
С тех пор ЛИУ-51 стало крупнейшим в своем роде учреждением региона. Костяк коллектива составляют опытные сотрудники УИС и квалифицированный медперсонал.
В 2008 году в учреждении началась реконструкция 1-го туберкулезно-легочного отделения, которое открыли в 2010 году. Просторные светлые коридоры и комнаты приняли первых пациентов, больных тяжелой формой туберкулеза.
Медицинская экспертная группа Всемирной организации здравоохранения, после своего визита в ЛИУ-51 в 2010 году, высоко оценила работу врачей и медперсонала учреждения в деле создания условий содержания и оказания качественной медицинской помощи в туберкулезной больнице.
ЛИУ-51 за последние три года удалось добиться динамики в снижении заболеваемости туберкулезом среди спецконтингента. Целенаправленно здесь идет работа по модернизации и развитию материально-технической и лечебно-профилактической базы. В учреждении работает лаборатория по диагностике туберкулеза, рентгенкабинет, оснащенные современным оборудованием.
Многое было сделано в ЛИУ-51 за последнее время по строительству и оснащению лаборатории по иммунной диагностике больных СПИДом.
В 2012 году в ГУФСИН продолжилась реализация областной целевой подпрограммы министерства здравоохранения области по предупреждению распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Выделенные из бюджета Свердловской области средства были направлены на обновление диагностической и другой медицинской техники, на обследование больных СПИДом.
С 2012 по 2015 годы — завершено строительство и начало функционировать двухэтажное здание иммунологической лаборатории. Лаборатория построена по стандарту современных клиник и оснащена только современным диагностическим медицинским оборудованием, просторными, удобными и светлыми кабинетами. Произведён демонтаж старого и установка нового локального ограждения во всём учреждении. Завершено строительство второго этажа здания хоздвора, оборудованы и функционируют рабочие помещения. Проведена реконструкция дорожного покрытия перед штабом учреждения. В локальных участках выложена тротуарная плитка. В ЛИУ-51 были проведены ремонтно-строительные работы по реконструкции всего первого этажа больницы и лечебных кабинетов хирургии. В 2013-2014 годы началось строительство на объекте нового здания, общежития участка колонии поселения при ЛИУ-51. В 2014 году начал функционировать производственный цех (УПУ-3).
С августа 2015 года учреждение временно возглавил полковник внутренней службы Дмитрий Григорьев. Главными задачами для нового начальника стало создание условий для несения службы сотрудниками, а также улучшение материально-бытовых условий для спецконтингента. В 2015-2016 годы произведён капитальный ремонт дежурной части. Сегодня она состоит из нескольких помещений. Класс служебной подготовки. Для непрерывного несения службы имеется кухня. Комната отдыха. В 2015-2016 годы всё большее развитие получают системы видеонаблюдения. Они зарекомендовали себя как наиболее информативные технические средства, позволяющие оперативно принимать решения в любой ситуации. В 2015 году введена в эксплуатацию система контроля доступа в изолированные участки учреждения. На все отряды и туботделения больницы установлены камеры с функцией детекцией движения. В административном штабе учреждения произведён ремонт, функционируют рабочие кабинеты для несения службы сотрудниками. В последнее время проведена значительная работа по созданию необходимых условий работы сотрудникам в учреждении, оснащению их оргтехникой, связью. Компьютеризация позволила приступить к повсеместному внедрению системы автоматизированного учета осужденных (АКУС). Отремонтирована столовая, для проведения занятий по физической подготовке оборудован спортивный зал.
Создаются бытовые условия для осужденных. 2015 году проходило строительство здания участка колонии-поселения. 10 сентября 2015 года осужденные-поселенцы встретили новоселье уже в новом здании. Для них созданы условия содержания, соответствующие требованиям, установленных стандартов. В общежитиях отрядов и отделений для спецконтингента отремонтированы комнаты для телефонных переговоров. Отремонтирована и функционирует комната видеоконференцсвязи, это позволило судебное присутствие с помощью скайп-связи. Проведены работы замены старой кровли и установку новой из металлопрофиля на крыше больницы. Установлена кровля на зданиях общежитий отряда № 2, 3 и 4. Отремонтированы помещения хирургического отделения больницы в хирургическом блоке и палаты интенсивной терапии, продолжается ремонт всех палат в больнице. В комнатах длительного свидания произведён косметический ремонт в коридоре и на кухне. Оборудовали детскую комнату. В КДС созданы условия с удобствами для благоприятного проведения свиданий. Произведён капитальный ремонт в культурно-оздоровительном центре, в котором разместились помещения Воскресной школы,библиотеки, комнаты музыкального творчества, игровой комнаты и спортивного зала для проведения активного досуга осуждённых. Создаются бытовые условия на больнице в медицинских кабинетах и палатах. Проведены работы по озеленению территории учреждения.
Сегодня в учреждении располагается областная туберкулёзная больница на 401 койко-место и лечебно профилактическое отделение МСЧ для амбулаторного наблюдения и лечения содержащихся в отрядах 470 человек. Медицинская часть осуществляет амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе врачебную по фтизиатрии сестринскому и лечебному делу. Осужденные, прибывшие на лечебные процедуры, получают квалифицированное лечение. В учреждении действуют три лаборатории, оказывается стоматологическая помощь, для этого оборудован кабинет с высококачественной техникой и специалистом. При больнице функционируют медицинские кабинеты рентгенографии и флюорографии. Монтирован диагностический комплекс осуществляющий рентгеноскопию, рентгенографию и томограмму. Новое медицинское оборудование компьютеризировано. Создание нового кабинета вошло в приоритетные задачи государственной программы «Здоровье».
Возвращаясь в прошлое, находим, что каждый из начальников учреждения, привнёс свой добрый вклад, в улучшение условий для несения службы сотрудниками и для отбывания наказания спецконтингента. Эта задача одна из первостепенных была, есть и будет залогом достигнутых успехов коллективом сотрудников Нижнетагильской ЛИУ-51. Достигнутое сегодня становится фундаментом для нашего завтрашнего движения вперёд.
По случаю празднования 30-летия юбилея ЛИУ-51, администрация учреждения подготовила в печать тираж и выпуск юбилейного буклета, в котором показан весь путь учреждения ЛИУ-51 в период с 1987 по 2017 годы. Буклет насыщен цветными фотографиями и текстовым сопровождением. Так же сделана его электронная версия. Помимо этого, подготовлен короткометражный фильм «Тридцать лет спустя». В фильме собраны архивные материалы разных лет в период становления учреждения ЛИУ-51. Сотрудникам учреждения и ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе будет приятно посмотреть фильм или получить юбилейный буклет в подарок.
NTGS.RU
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поменьше бы этой байды тут публиковали!
утомляет