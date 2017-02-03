В Нижнем Тагиле стартовала декада лыжного спорта
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по подготовке к проведению «Лыжни России-2017», сообщает пресс-служба Администрации города.
С основным докладом о проводимых мероприятиях выступил начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дмитрий Язовских. Он отметил, что декада лыжного спорта стартовала в Нижнем Тагиле первого февраля. Лыжные гонки и походы проходят в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях.
К проведению общегородской гонки среди детей и подростков, которая намечена на четвертое февраля рядом с ФОК «Президентский», все готово. Для участия в ней уже подано 398 заявок от дошколят. Ожидается, что на лыжню в этот день выйдет около тысячи учащихся общеобразовательных учреждений. Здесь же проведут гонку между семейными командами. Их будет не меньше пятнадцати. Для участников и гостей соревнований с 10 часов утра до 16 часов вечера организуют игровую и культурную программы. Также на территории ФОКа проведут показательные выступления фигуристов и мастер-класс по хоккею.
Руководители Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов отчитались о готовности к проведению «Лыжни России» на своей территории. На всех площадках, где будут организованы старты, предусмотрено горячее питание и концертные программы для участников этого спортивного события. В каждом районе на лыжню планируют выйти не менее тысячи человек.
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