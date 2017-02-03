Сотрудники полиции продолжают профилактические рейды в целях выявления нарушений антиалкогольного законодательства
Такая работа осуществляется систематически и взята под личный контроль начальником Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.
В ходе профилактических рейдов сотрудники отдела по исполнению административного законодательства совместно с коллегами отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверки объектов оказания услуг общественного питания.
В ходе таких проверок выявлены множественные нарушения административного законодательства, предусмотренные статьей 14.7 КоАП Российской Федерации (Обман потребителей), выразившийся в недоливе алкогольной продукции. В ходе рейдов также выявлены факты реализации спиртосодержащей алкогольной продукции без специальной лицензии в нарушение Федерального закона № 171 от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления алкогольной продукции».
Со слов инспектора отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское» капитана полиции Натальи Балакиной, должностные лица данных организаций привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), виновные лица подвергнуты административному штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Работа в данном направлении продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»