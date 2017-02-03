Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Домашеву

| 03.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Отделом полиции № 17 разыскивается Домашева Екатерина Васильевна 13.03.2008 года рождения, проживающая по  улице Ильича Дзержинского района. С заявлением о пропаже  дочери обратилась мама.

Девочка учится во втором классе школы №70.  2 февраля мать девочки отвела ее на занятия в школу к 13 часам. Уроки закончились в 16 часов 50 минут. Когда мама пришла за дочерью, двери в класс были закрыты, женщина подумала, что девочка пошла домой. По дороге мама встретила одноклассницу девочки, она шла с рюкзаком из школы. Девочка рассказала, что все одноклассницы катались на горках, в том числе с ними была разыскиваемая Катя. После катания все девочки разошлись по домам. Мать направилась в сторону дома и обнаружила,  что девочка дома не появлялась. Обнаружив отсутствие дочери дома, взволнованная женщина незамедлительно обратилась в отдел полиции №17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Ранее Катя из дома не уходила.

Приметы: рост около 130 см, волосы русые до пояса с челкой, глаза карие, губы толстые, телосложение худощавое, размер обуви 35.

Была одета: зеленый пуховик длинный с капюшоном с мехом, серые штаны на синтепоне болоньевые, сапоги розового цвета, шапка красная вязаная с боку цветочек, рюкзак серого цвета с розовыми цветами.

На розыск Домашевой Екатерины ориентирован весь личный состав полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все возможные места нахождения несовершеннолетней.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Домашевой Екатерины, ученицы 2 класса, просьба позвонить в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам:  (3435) 97-68-02 – дежурная часть, 97-68-09 или по телефону 02.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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