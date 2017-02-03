Северный циклон испортит уральцам планы на выходные

| 03.02.2017 | Новости | 4 комментария

Местами в Свердловской области столбик термометра будет опускаться до минус 35 градусов.

Северный циклон атакует Средний Урал, из-за чего в эти выходные на всей территории Свердловской области установится морозная погода, сообщили 3 февраля в Уралгидромете.

Ожидается, что температура воздуха в городах области составит 20-25 градусов ниже ноля ночью и 15-20 градусов днем. Кое-где возможны морозы до 35 градусов. Что касается осадков, то они будут незначительными.

Добавим, что синоптики еще в начале недели прогнозировали морозы в выходные дни.
В этом году морозная погода уже была в Екатеринбурге в новогодние каникулы. А вот крещенские морозы обошли Средний Урал стороной.

© АиФ-Урал

Комментариев: 4
  1. Валерий Ответить

    Зима должна быть чуть теплой

  2. нафаня Ответить

    нееее. Зима должна быть морозной очень, а лето вот жарким

  3. нафаня Ответить

    щас посмотрел прогноз, на выходных именно не сильно и холодно, а вот вся неделя та — да

    • biolog Ответить

      нафаня, пойдешь на встречу выпускников в школу? завтра же всероссийский день встреч бывших))) или ветра с морозом испугаешься?

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