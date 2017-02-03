Северный циклон испортит уральцам планы на выходные
03.02.2017 | Новости | 4 комментария|
Местами в Свердловской области столбик термометра будет опускаться до минус 35 градусов.
Северный циклон атакует Средний Урал, из-за чего в эти выходные на всей территории Свердловской области установится морозная погода, сообщили 3 февраля в Уралгидромете.
Ожидается, что температура воздуха в городах области составит 20-25 градусов ниже ноля ночью и 15-20 градусов днем. Кое-где возможны морозы до 35 градусов. Что касается осадков, то они будут незначительными.
Добавим, что синоптики еще в начале недели прогнозировали морозы в выходные дни.
В этом году морозная погода уже была в Екатеринбурге в новогодние каникулы. А вот крещенские морозы обошли Средний Урал стороной.
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Комментариев: 4
Зима должна быть чуть теплой
нееее. Зима должна быть морозной очень, а лето вот жарким
щас посмотрел прогноз, на выходных именно не сильно и холодно, а вот вся неделя та — да
нафаня, пойдешь на встречу выпускников в школу? завтра же всероссийский день встреч бывших))) или ветра с морозом испугаешься?