Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели урок по основам безопасного поведения

| 03.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Вопрос обеспечения безопасности на дорогах является одним из наиболее важных направлений ГИБДД. На сегодняшний день, учитывая значительное увеличение количества машин на дорогах необходимо не только знать и соблюдать ПДД, но и владеть навыками безопасного  поведения. Зачастую соблюдение элементарных норм и правил безопасного поведения позволяет избежать несчастья, а пренебрежение данными нормами приводит к трагическим последствиям.     

Только за 2016 год в городе Нижний Тагил и Горноуральском  городском округе зарегистрировано 43 ДТП с участием детей, 45 подростков получили травмы различной степени тяжести и 5 подростков погибли. В большинстве случаев пострадавшими являются дети в возрасте 11-14 лет. Для того, что бы снизить детский дорожно-транспортный травматизм в нашем городе и сделать дороги безопасными, сотрудниками Госавтоинспекции предпринят ряд дополнительных мер по предотвращению ДТП с детьми.

В рамках проводимых мероприятий 02.02.2017 года начальник ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов провел урок по основам безопасного поведения на дорогах для учеников 7-8 классов гимназии № 18. На уроке безопасности с учащимися обсуждались правила безопасного поведения на проезжей части и наиболее часто возникающие ситуации со скрытой угрозой, так называемые «дорожные ловушки». Ведь главную опасность на дороге представляет автомобиль: движущийся, стоящий, трогающийся с места, либо останавливающийся. Автомобиль может подстерегать не только на проезжей части дороги, но и во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и высадке из общественного транспорта. Поэтому ребятам разъяснили, как правильно ориентироваться в такой обстановке и вести себя безопасно. Начальник Госавтоинспекции ответил на все интересующие вопросы и выразил надежду, что для гимназистов этот учебный год пройдет безопасно и они будут примером для своих сверстников в соблюдении правил дорожного движения.

NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

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