Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели урок по основам безопасного поведения
Вопрос обеспечения безопасности на дорогах является одним из наиболее важных направлений ГИБДД. На сегодняшний день, учитывая значительное увеличение количества машин на дорогах необходимо не только знать и соблюдать ПДД, но и владеть навыками безопасного поведения. Зачастую соблюдение элементарных норм и правил безопасного поведения позволяет избежать несчастья, а пренебрежение данными нормами приводит к трагическим последствиям.
Только за 2016 год в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе зарегистрировано 43 ДТП с участием детей, 45 подростков получили травмы различной степени тяжести и 5 подростков погибли. В большинстве случаев пострадавшими являются дети в возрасте 11-14 лет. Для того, что бы снизить детский дорожно-транспортный травматизм в нашем городе и сделать дороги безопасными, сотрудниками Госавтоинспекции предпринят ряд дополнительных мер по предотвращению ДТП с детьми.
В рамках проводимых мероприятий 02.02.2017 года начальник ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов провел урок по основам безопасного поведения на дорогах для учеников 7-8 классов гимназии № 18. На уроке безопасности с учащимися обсуждались правила безопасного поведения на проезжей части и наиболее часто возникающие ситуации со скрытой угрозой, так называемые «дорожные ловушки». Ведь главную опасность на дороге представляет автомобиль: движущийся, стоящий, трогающийся с места, либо останавливающийся. Автомобиль может подстерегать не только на проезжей части дороги, но и во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и высадке из общественного транспорта. Поэтому ребятам разъяснили, как правильно ориентироваться в такой обстановке и вести себя безопасно. Начальник Госавтоинспекции ответил на все интересующие вопросы и выразил надежду, что для гимназистов этот учебный год пройдет безопасно и они будут примером для своих сверстников в соблюдении правил дорожного движения.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»