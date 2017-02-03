Пропавшую школьницу нашли
03.02.2017 | Новости | 1 комментарий|
Восьмилетняя школьница из Нижнего Тагила Катя Домашева нашлась. С ребёнком всё в порядке. В эти минуты с ней беседуют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Обстоятельства её исчезновения и возвращения полицейские пообещали рассказать позднее.
Напомним, девочка пропала днём 2 февраля. После занятий она каталась с горки с одноклассницами, но домой не вернулась. Тревогу забила мама: женщина пришла забирать дочь из школы, но двери в класс были закрыты. У подруг девочки мать выяснила, где находилась дочь до исчезновения. После инцидента региональный СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
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Бывает, что дети из-за 2 боятся идти домой или натворили чего. Ругать детей нельзя.