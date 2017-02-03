Тагильский светлячок уже завтра!
Познавательная прогулка, горячий чай, фейерверк. Тагильский светлячок – уже завтра!
Не пропустите городской вечерний поход с фонариками!
Уже завтра, 4 февраля, состоится вечерний городской поход с фонариками «Тагильский светлячок». В этом году поход стартует от Историко-краеведческого музея (пр. Ленина, 1). Регистрация начнется с 17:30, старт похода – в 18.15. Организаторами мероприятия являются Центр развития туризма города Нижний Тагил и клуб туристов «Азимут». Гости встречи отправятся в путь в сопровождении опытных инструкторов-экскурсоводов.
Маршрут похода пройдет через парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина. В этом году «Тагильский светлячок» посвящен 70-летию со дня увековечивания памяти знаменитого уральского писателя Алексея Петровича Бондина и присвоения его имени городскому парку и МБОУ СОШ №6. На маршруте всех участников ждут сюрпризы.
Финиш прогулки состоится на территории набережной «Тагильская лагуна». На открытой площадке всех участников ждет горячий чай, интересная викторина и зрелищный фейерверк. Кроме того, всем присутствующим будет предложено «прикормить» Огненного Петуха, символ 2017 года, специально приготовленными зернышками.
Организаторы отмечают: чтобы поход удался, с собой надо взять хорошее настроение и фонарик. Юных «светлячков» снабдят светящимися палочками, которые будут эффектно смотреться на фоне вечернего пейзажа.
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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