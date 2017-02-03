С надеждой на реванш: «Уралочка» 4 февраля сыграет с «Протоном»
В 16 туре женской российской Суперлиги 4 февраля «Уралочка-НТМК» встретится со своим обидчиком по матчу первого круга – саратовским «Протоном», который в начале декабря на домашней площадке нанес поражение нашей команде со счётом 3:1. С мыслями о реванше, представляем соперника по предстоящему матчу. На данный момент наша команда «Уралочка-НТМК» занимает 3 строчку турнирной таблицы с 33 очками, соперник 7 строчку с 15 очками.
СОПЕРНИК:
ВК «Протон» – женский волейбольный клуб из Саратова, образован в 1988 году на базе концерна «Иргиз» (Балаково). Первое название команды – «Синяя птица». В сезоне 1994/95 саратовский клуб дебютировал в Суперлиге. С 1997 года на протяжении 10 лет команда выступала под названием «Балаковская АЭС». Именно с этим брендом связаны самые громкие успехи женского волейбола в саратовской области: три бронзы национального первенства и золото Кубка России. С 2009 года саратовский клуб стал называться «Протон». Высшее достижение – 6 место по итогам прошлого сезона, когда на протяжении большей части чемпионата «Протон» претендовал даже на попадание в четвёрку лучших. Домашние матчи команда проводит в Саратове и в Балаково.
Достижения:
— Бронзовый призёр чемпионата России (2003, 2004, 2005)
— Обладатель Кубка России (1999)
— Серебряный призёр Кубка ЕКВ (2005)
— Бронзовый призер Кубка ЕКВ (2002)
Выступление в сезоне 2016/2017
В текущем регулярном чемпионате «Протон» в целом идет по привычному для себя графику и демонстрирует примерно те же результаты, что и несколько последних сезонов. Команда из Саратова располагается чуть ниже средней части турнирной таблицы – на 7 месте, и имеет в активе 15 очков при 4 победах. Три из них саратовский коллектив одержал над соперниками, занимающими более низкие позиции – две над челябинским «Метаром» и одну над «Сахалином». А вот четвертый успех пришелся на матч с «Уралочкой», в котором саратовцы неожиданного обыграли нашу команды со счётом 3:1.
В предыдущем туре «Протон» встречался с московским «Динамо» и сумел зацепить одну партию у московского гранда, уступив со счётом 1:3.
Когда и где матч, где смотреть
Матч 16-го тура Суперлиги между командами «Уралочка» и «Протон» состоится 4 февраля в Нижнем Тагиле на площадке спорткомплекса «Металлург-Форум», начало встречи – в 17:00. Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на интернет-портале ТВ-СТАРТ.
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