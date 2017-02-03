Шахматные короли среди кадетов

| 03.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Турнир «Школьного короля» прошёл ещё в одной школе. Специалисты МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» посетили МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа». Шахматистов среди кадетов оказалось немало. В соревновании приняли участие 62 кадета с первого по восьмой классы.  В соответствии с распорядком и традициями школы прошла линейка участников турнира. Звучали стихи о пользе занятий шахматами, стены школы украсили рисунки о шахматных сражениях. С приветственными словами  к участникам обратились заместитель директора по воспитательной работе Светлана Олеговна Соколова и старший инструктор-методист  шахматно-шашечного центра Елена Владимировна Гудина. МБОУ СОШ № 21»Кадетская школа» и шахматно-шашечный центр связывает давнишняя крепкая дружба. Это не только предоставление шахматного инвентаря в классы, работающих по программе внеурочной деятельности «Шахматы в школе», но и проведение турниров для начинающих шахматистов «Проходная пешка», ежегодных турниров среди кадетов Нижнего Тагила и Невьянска «Кадетская слава». Кроме того специалисты шахматно-шашечного центра принимают участие в научно-практических конференциях кадетов в качестве членов жюри.

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После пяти туров судьи констатировали победителей — королева Мария Межова из 8«А» класса показала наилучший результат. Королем оказался Илья Васильев из 4 «Б». У них абсолютные победы – по 5 очков из 5.

NTGS.RU

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