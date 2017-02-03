В Нижнем Тагиле полицейские проводят проверки нелегальных пунктов приема металлов
За незаконную предпринимательскую деятельность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за оборот лома черных и цветных металлов в соответствии со статьей 14.26 (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).
Работа полиции по пресечению деятельности нелегальных пунктов приема металлов осуществляется систематически и находится под постоянным контролем начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.
Накануне сотрудники отдела по исполнению административного законодательства совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейдовых мероприятий проверки одного из таких пунктов, размещающегося по улице Лебяжинской, изъяли более 1 тонны лома черного металла. Как пояснил начальник отдела по исполнению административного законодательства Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Павел Желонкин, собранный по данному факту административный материал по статье 14.26 КоАП Российской Федерации сотрудники полиции направили в мировой суд Ленинского района для принятия решения о мере наказания предприимчивому 28-летнему мужчине и о конфискации изъятого металла.
Только в 2016 году полицейские Нижнего Тагила при проверке пунктов по приему отходов черных и цветных металлов составили 128 административных протоколов, из незаконного оборота изъято более 60 тонн металла, на граждан, должностных и юридических лиц наложены административные штрафы на сумму свыше 600 тысяч рублей.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»