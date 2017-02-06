Комиссия РАН объявила гомеопатию лженаукой
Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном на официальном сайте комиссии.
«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. <…> Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов её предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения её эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», — говорится в меморандуме.
К соответствующему выводу учёные пришли, проанализировав публикации в научных изданиях, отчёты о клинических исследованиях и систематические обзоры.
По словам учёным, гомеопатия не является безвредной, поскольку люди пренебрегают действенными средствами лечения, но тратят средства на неэффективные препараты.
«Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — подчёркивают в комиссии.
Отмечается, что комиссия сформулировала рекомендации для лиц и организаций, которые могут способствовать улучшению ситуации. В числе таких ведомств — Министерство здравоохранения России, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Совет Евразийской экономической комиссии, Федеральная антимонопольная служба. Кроме того, сформированы рекомендации для врачей, провизоров, работников страховых компаний, представителей СМИ и других лиц.
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ага, то ли дело антибиоты! убить нах пробиоту в кишках! потом лечи колит, гастрит, болей и снова а/б пей! даешь каждой фармкорпорации по региону! в их заботливые удушливые объятия.
совсем не соглашусь. Когда я в 2001 году после аварии лежал в 3 городской 2 недели с температурой, постравматической пневмонией осложнённой плевритом с очагами деструкции, когда лёгкое начало разрушаться меня вряд ли бы спасли гомеопатия и молитвы, а вот сильнейшие антибиотики спасли. Правда потом пришлось восстанавливать микрофлору (врач мне сразу сказал что щас мол будем убивать в тебе микробов. Всех. и хороших и плохих). Причём восстанавливал не лекарствами, а кефиром, сырами, творогами и т.д.
Т.ч. антибиотики — это очень хорошо. Другое дело что нельзя их применять к месту и не к месту, по любому поводу маленькому. Это крайняя мера должна быть.
нафаня! Ну надо же как-то различать степень болезни или тяжесть повреждений! никто ЧМТ зеленкой не лечит! А при насморке нос не отрезают!
чтож не сдох то?
ну, а я про вообще
про вообще я тоже за мир во всем мире 😛
это утопия