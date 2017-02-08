Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле пошел на спад
Сегодня в Администрации города состоялся штаб по гриппу. Обсуждение мер по предотвращению распространения сезонного заболевания стало главным пунктом повестки.
Представители Роспотребнадзора проинформировали, что по итогам последней недели уровень ОРВИ и гриппа в городе пошел на спад. Снижение числа заболевших регистрируется во всех возрастных группах. Зарегистрировано 2664 случая заболевания вирусными и респираторными инфекциями. Тагильчане болеют адено- и риновирусами, парагриппом, гриппом типа А и В. Медики констатируют, что большая часть обратившихся за помощью, не имеет прививок. Из 112 случаев заражения вирусом гриппа – 93 % тагильчан не были вакцинированы.
Начальник управления образования Администрации города Игорь Юрлов сообщил, что за истекшую неделю на карантин закрыто 24 группы в детских садах и 21 класс — в школах города. «Мониторинг заболеваемости в образовательных учреждениях ведется ежедневно», — отметил он.
На заседании главные врачи тагильских поликлиник и стационаров напомнили об опасности самолечения и попытках перенести болезнь «на ногах». «Несвоевременное обращение за помощью к специалистам, зачастую, чревато серьезными осложнениями. Пациентов, поступивших с пневмонией в этом году больше, чем за аналогичный период 2016 года», — отмечают медики.
По итогам работы штаба, решено продлить на неделю ограничительные меры по проведению массовых мероприятий в помещениях, чтобы закрепить динамику сокращения случаев заболевания тагильчан сезонными инфекциями, сообщает пресс-служба Администрации города.
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Не было в этом году эпидемии