Екатеринбургские нейрохирурги спасли жизнь 6-месячному малышу из Нижнего Тагила
Нейрохирурги Областной детской клинической больницы № 1 (ОДКБ № 1) спасли жизнь шестимесячному мальчику из Нижнего Тагила, проведя «на выезде» трепанацию черепа, пишет Е1. Полугодовалый малыш с гематомой поступил в местную больницу на прошлой неделе. Там его состояние резко ухудшилось, и он впал в кому. Из-за тяжёлого состояния ребёнка транспортировать его в Екатеринбург было нельзя, поэтому врачи ОДКБ № 1 сами приехали в Тагил, где провели трепанацию черепа и эвакуацию гематомы.
«При обследовании выявили массивное кровоизлияние, которое вызвало отёк вещества головного мозга, что создавало неблагоприятный прогноз для жизни, – отметил заведующий хирургическим отделением № 3 ОДКБ № 1 Алексей Сухарев. – С нами созвонились, мы выехали, два человека. Около полуночи приехали, в начале второго начали операцию, закончили уже около шести утра».
После операции мальчик шесть дней находился в реанимации. Когда состояние ребёнка стабилизировалось, его перевезли в Екатеринбург. В ближайшее время малышу должны сделать ещё одну операцию, чтобы закрыть костный дефект – последствие трепанации черепа.
«Сейчас мы наблюдаем положительную динамику, – добавил Алексей Сухарев. – Малыша перевели в хирургическое отделение, в ближайшее время приедет его мама, чтобы ухаживать за младенцем».
Хирурги предполагают, что ребёнок заболел из-за плохой свёртываемости крови, вызванной, вероятно, генетическими нарушениями.
© mstrok.ru
Слава Богу! Спасибо врачам. Хорошо, что наши врачи не стали препятствовать.