Тагильчанка поблагодарила сотрудника полиции за чуткость и внимательность

| 10.02.2017 | Новости | 1 комментарий

В адрес начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова пришло письмо от жительницы Дзержинского района Ирины Богдановой с просьбой поощрить оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 17 Сергея Журавлева, который работал по розыску ее сына Евгения.

Женщина обратилась за помощью в полицию не сразу, а спустя сутки, когда узнала об исчезновении сына. Молодой человек, проживающий отдельно, заходил к ней в гости, после чего, как оказалось, дома не появился. Его телефон был недоступен. Ранее ничего подобного с ее сыном не случалось, он всегда предупреждал о том, где находится. Стараясь не думать о самом страшном, обеспокоенная мать сразу же пошла в полицию.

«Огромное материнское спасибо Сергею Журавлеву, который сумел успокоить, заверить в положительном результате и принял самое активное участие в поиске – человеку, о которых говорят: «сказал — сделал», — написала в письме Ирина Геннадьевна. – Благодаря профессионализму, оперативности, слаженной работе в команде потребовались считанные часы, чтобы отыскать пропавшего сына».

Оказалось, к молодому человеку издалека приехал армейский товарищ. Встретившись, друзья потеряли счет времени, вспоминая совместную службу, и молодой человек просто не подумал, что его могут потерять.

Как только сотрудники полиции установили местонахождение   пропавшего молодого человека, лейтенант Журавлев тут же позвонил матери, не находившей себе места, и сообщил радостную новость. Несмотря на ночное время, женщина  сразу же приехала в отдел полиции и сумела обнять своего взрослого сына, а тот, в свою очередь, пообещал никогда больше не давать ей поводов для беспокойства.

«Очень хочется, чтобы в наших правоохранительных органах было как можно больше таких сотрудников, честных, порядочных, неравнодушных и готовых прийти на помощь, профессионально грамотных, с высоким чувством долга и ответственности за судьбы людей», — отметила благодарная мать.

Приказом начальника Межмуниципального управления лейтенанту Журавлеву объявлена благодарность.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    Видать не часто такие письма приходят раз решили опубликовать )

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