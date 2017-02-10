Тагильчанка поблагодарила сотрудника полиции за чуткость и внимательность
В адрес начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова пришло письмо от жительницы Дзержинского района Ирины Богдановой с просьбой поощрить оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 17 Сергея Журавлева, который работал по розыску ее сына Евгения.
Женщина обратилась за помощью в полицию не сразу, а спустя сутки, когда узнала об исчезновении сына. Молодой человек, проживающий отдельно, заходил к ней в гости, после чего, как оказалось, дома не появился. Его телефон был недоступен. Ранее ничего подобного с ее сыном не случалось, он всегда предупреждал о том, где находится. Стараясь не думать о самом страшном, обеспокоенная мать сразу же пошла в полицию.
«Огромное материнское спасибо Сергею Журавлеву, который сумел успокоить, заверить в положительном результате и принял самое активное участие в поиске – человеку, о которых говорят: «сказал — сделал», — написала в письме Ирина Геннадьевна. – Благодаря профессионализму, оперативности, слаженной работе в команде потребовались считанные часы, чтобы отыскать пропавшего сына».
Оказалось, к молодому человеку издалека приехал армейский товарищ. Встретившись, друзья потеряли счет времени, вспоминая совместную службу, и молодой человек просто не подумал, что его могут потерять.
Как только сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего молодого человека, лейтенант Журавлев тут же позвонил матери, не находившей себе места, и сообщил радостную новость. Несмотря на ночное время, женщина сразу же приехала в отдел полиции и сумела обнять своего взрослого сына, а тот, в свою очередь, пообещал никогда больше не давать ей поводов для беспокойства.
«Очень хочется, чтобы в наших правоохранительных органах было как можно больше таких сотрудников, честных, порядочных, неравнодушных и готовых прийти на помощь, профессионально грамотных, с высоким чувством долга и ответственности за судьбы людей», — отметила благодарная мать.
Приказом начальника Межмуниципального управления лейтенанту Журавлеву объявлена благодарность.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
Видать не часто такие письма приходят раз решили опубликовать )