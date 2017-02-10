Переплёт за пять минут
Переплётную швейную машину осваивают участники студии книжного дизайна «ACADEMIA», которая вновь начала работать в Центральной городской библиотеке.
Каждая встреча предусматривает теоретическую и практическую части. На первых занятиях читатели узнали об истории книжных издательств и известных художниках-иллюстраторах, реставрировали страницы самым простым и доступным способом – используя клейстер и чайные пакетики.
А сегодня участники проекта ремонтировали журналы при помощи специального станка. Оказалось, что он очень прост в эксплуатации – на нём с легкостью могут работать как мужчины, так и женщины. Журнал помещают в специальные зажимы, и машина прошивает его вдоль переплёта. Сотрудники отдела специализированной литературы рассказали: раньше для этого использовали обычное шило, процесс был долгим и трудоемким. Сегодня в течение одного урока участники проекта обновили около двух десятков журналов. Так можно ремонтировать и книги в мягких обложках – станок легко справляется со стопкой бумаги до 10 сантиметров.
На следующее занятие каждый участник проекта принесёт книги из своей домашней библиотеки, которые тоже требуют ремонта.
Все оборудование для проекта «Студия книжного дизайна «ACADEMIA» приобретено на средства Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова). Занятия проводятся бесплатно. Участники проекта – пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья.
NTGS.RU
машинка Зингера)))