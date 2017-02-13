Роструд рассказал о праздничных выходных на следующей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напоминают, что на следующей неделе россияне будут работать три дня, а с четверга, 23 февраля, последуют четыре выходных дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
«На следующей неделе будет всего три рабочих дня — с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля, включительно. При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращён на один час», — приводит Интерфакс слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Он также отметил, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества на следующей неделе нерабочими будут дни с 23 по 26 февраля включительно.
В честь Международного женского дня в 2017 году россиян ожидает один выходной, который придётся на среду, 8 марта.
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косяк барышням всего 1 выходной ))
Не плачь, барышня. В наш выходной, 23, отдохнешь.
а почему 24 февраля выходной?
дак сдвинули чото где-то видимо