Террор в Нижнем Тагиле. Судья выпустил этническую банду обвиняемую в разбоях и вымогательствах
В Нижнем Тагиле члены этнической преступной группы, состоящей преимущественно из выходцев из Азербайджана, продолжают терроризировать население города. Четвертого августа 2016 года, около полуночи, в результате многомесячной работы участники ОПГ были задержаны на сходке в ходе спецоперации оперативников областного УБОП, сотрудников тагильского уголовного розыска и бойцов СОБРа. Суд арестовал пятерых из задержанных, но спустя несколько месяцев они были отпущены под домашний арест. Ожидать начала судебных разбирательств, сидя дома, «рэкетиры», занимавшиеся вымогательством и державшие в ужасе коммерсантов, не собирались. Они начали угрожать потерпевшим, из которых раньше выбивали «бабло».
В ходе августовской спецоперации были задержаны Валиев Тельман, Мурадов Орхан, Абилов Илькин, Гаджиев Хыдыр, Аббасов Асим и Видак Маскаль (Ленинским районным судом Нижнего Тагила в отношении первых пяти граждан была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу). В ходе личного досмотра и досмотра транспортных средств было изъято огнестрельное оружие, биты, долговые расписки и паспорта потерпевших. В отношении задержанных было возбуждено три уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
Спустя три недели, 24 августа 2016 года, около 23:00 сотрудниками ОБОП были задержаны еще четверо участников этой же преступной группы: Абилов Иса, Алиев Шахяр, Траксель Эдуард и Леньков Роман. 26 августа Ленинским районным судом Нижнего Тагила в отношении Абилова И. С., Алиева Ш. Н., Тракселя Э. О., Ленькова Р. Д. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сразу по трем уголовным делам. Позднее эти дела были объединены в одно производство в рамках уголовного дела № 161296016. В декабре 2016 года в отношении участников этой преступной группы возбуждается еще два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 162 («Разбой»), 163 УК РФ.
В феврале 2017 года в отношении участников группы возбуждается еще пять уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ, в том числе с применением оружия. Все пять дел возбуждены по фактам отъема денег, машин, недвижимости у бывших воспитанников детских домов, которым государство дало либо квартиры, либо денежные компенсации. Ни у кого не возникло вопросов, откуда участники группировки черпали информацию о детдомовцах, которые получали жилье, а затем его лишались? Не исключено, что в ходе расследования следствие выйдет на лиц, сливающих конфиденциальные данные.
В общей сложности в изоляторе члены группировки провели пять месяцев. Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, но тут в системе произошел «сбой». Судья, несмотря на то что в отношении участников шайки возбуждено 12 уголовных дел по тяжким статьям, а некоторые члены группы не имеют российского гражданства и постоянного места жительства, а соответственно, могут беспрепятственно покинуть территорию РФ, принял весьма неожиданное решение. По непонятным и никому не известным причинам суд меняет меру пресечения всей группе на домашний арест и залог. Исключение составил только Абилов Иса, содержащийся под стражей в следственном изоляторе при ИК-5 ГУФСИН по Свердловской области.
Заседания в Ленинском районном суде города Нижний Тагил под председательством судьи Татаренко Станислава Игоревича (1985 года рождения, выпускник Уральской государственной юридической академии) состоялись 30, 31 января и 1 февраля. Судья решил отпустить разбойников под домашний арест и залог, весьма удивив предпринимательское сообщество и население Нижнего Тагила – многие опасались расправы за свидетельские показания, данные в рамках расследования уголовных дел. Учитывая, что освободившиеся из-под стражи «рэкетиры» действовали в стиле бандитских 90-х, опасения были не напрасны.
Как сообщила veved.ru пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, прокуратура приносила апелляционное представление в отношении каждого решения. 9 февраля они были рассмотрены в Свердловском областном суде, который оставил в силе решение первой инстанции.
Между тем отпущенные под домашний арест обвиняемые разъезжают по Нижнему Тагилу, «навещая» потерпевших. Как стало известно veved.ru, во время одного из таких визитов, когда трое из отправленных судом под домашний арест членов группы уже «грузили» в автомобиль одного из потерпевших с целью вывезти его в неизвестном направлении, они были задержаны оперативниками уголовного розыска, после чего доставлены в Ленинский отдел полиции. Это произошло в воскресенье, 5 февраля. Седьмого числа следователь, ведущий дело в отношении этой группы, обратился все в тот же Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила с ходатайством о взятии под стражу в связи с нарушением условий домашнего ареста, но судья отклонил его.
Сложившаяся ситуация создает определенные риски для тагильчан, не понаслышке знакомых с методами работы бандитов. Пообщаться с редакцией согласился только один из потерпевших, остальные боятся.
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Оперативники задержали банду в момент похищения потерпевшего и судья, который до этого их выпустил … снова отпустил их на свободу. Где получает зарплату судья Ленинского районного суда города Нижний Тагил Татаренко Станислав Игоревич?
Однако…
демократия и справедливость видимо восторжествовали
его вроде в мае прошлого года только назначили судьёй судя по указу http://www.kremlin.ru/acts/bank/40800/page/1