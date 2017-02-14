Краеведы издали книгу-путеводитель по самой известной реке Урала
Краеведческим проектом «Ураловед» издана книга о самой известной уральской реке – Чусовой. Река Чусовая давно превратилась в популярный туристический объект. Летом по реке сплавляется множество сплавщиков со всего Урала и из других регионов бескрайней России.
В феврале 2017 года вышла новая книга-путеводитель Павла Распопова «Река Чусовая». Необходимость в таком издании назрела давно. В книге подробно описываются все достопримечательности маршрута туристических сплавов от станции Коуровка до города Чусового протяженностью 364 километра.
В процессе работы над книгой изучено множество литературы (в том числе XVIII-XIX веков), совершен ряд экспедиций. Все места, описанные в книге, неоднократно посещались автором. Также в книге содержится уточненная в процессе сплавов лоция по Чусовой.
Особенность книги еще и в том, что на её страницах тесно переплетаются прошлое и настоящее. Приводятся цитаты писателей, путешественников, очевидцев былых событий из редких источников прошлых веков. Подробно рассказывается и об особенностях сплавов железных караванов.
«Чусовая – удивительная река с красивыми берегами и богатой историей. И наверняка у каждого человека, побывавшего на Чусовой, она навсегда останется в сердце. Разнообразные достопримечательности – словно бусины, нанизанные на извилистую нитку реки. Вот о них и идет речь в книге. Рассказывается и о знаменитых сплавах барок. На ее страницах я постарался собрать все самое интересное. Данная книга – своего рода ключ к реке Чусовой, позволяющий лучше ее узнать. Позади многие месяцы работы и серия экспедиций. Буду искренне рад, если книга придется по душе читателям», — рассказал автор книги Павел Распопов.
Река Чусовая – одна из самых примечательных на Урале. Начинаясь в Азии, она пересекает Уральские горы и далее течет в европейской части страны, впадая в Каму. Археологи нашли на берегах Чусовой удивительные святилища древних народов. Здесь же прошел путь дружины Ермака, отправившейся на покорение Сибири, а с XVIII века Чусовая почти два столетия служила главным транспортным путем в европейскую часть страны. По реке отправляли так называемые «железные караваны» — барки с продукцией заводов Среднего Урала. Но бурный нрав весенней реки часто приводил к катастрофам. Чусовой посвящали свои творения известные писатели и художники.
Данная книга издана в рамках проекта «Ураловед», основанного в 2011 году автором. Ранее, в 2016 году, была выпущена книга «Река Серга» — первое полноценное издание о Серге и парке «Оленьи ручьи». В планах издание максимально информативных книг и о других уральских достопримечательностях.
Контакты:
Тел. 8-904-17-85-207 (Павел Распопов)
E-mail: uraloved@mail.ru
Сайт https://uraloved.ru
NTGS.RU
Фотографий много? Если да, то уникальное издание. Хочу такое.
Особенности книги-путеводителя «Река Чусовая»
Подробное описание всех достопримечательностей на маршруте сплава от Коуровки до Чусового (364 километра).
Информация о знаменитых железных караванах.
Наиболее интересные выдержки из редких источников прошлых веков.
Выверенная во время экспедиций лоция по Чусовой.
Иллюстрации.
GPS-координаты.
Твердая обложка, которая прослужит многие десятилетия.
392 страницы.
Качественная (хотя и черно-белая) печать.
Успевайте стать счастливым обладателем этой книги! Тираж совсем небольшой. Возможен самовывоз в Екатеринбурге или отправка почтой в любой населенный пункт России.
Цена книги — 490 руб.