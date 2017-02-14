На Среднем Урале появился свой Люцифер
Жители региона меняют обычные имена на экзотические.
Уральцы активно пользуются правом смены фамилий и имен, сообщают в Управлении ЗАГС по Свердловской области.
В минувшем году на Среднем Урале органами ЗАГС зарегистрировано 2 300 актов о перемене имени. Чаще всего жители региона изъявляют желание носить фамилии супругов (если она не была взята при заключении брака), бабушек или дедушек, отчимов (в знак благодарности за воспитание). Но нередко собственные фамилии меняются на придуманные. Так в минувшем году в регионе появились дамы, носящие фамилии Красивая, Счастливая, Роскошная, Везучая и мужчина, пожелавший носить фамилию Почтеннейший. Изобретательность демонстрируют уральцы и в выборе новых имен. В области были зафиксированы, например, смены имен Константин на Космос, Иван на Тамерлан. Кроме того, на Среднем Урале появился и свой Люцифер. В след за родителями из Пермского края, давшими это имя своему новорожденному сыну, Люцифером решил назваться и житель Свердловской области, носивший до этого имя Ринат.
Всего же в Свердловской области в минувшем году было зарегистрировано 2 300 актов о смене имени. Это на 9,5% больше, чем в 2015 году.
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пожелавший носить фамилию Почтеннейший——
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Он видимо сильно закомплексованный
Если хотят пусть меняют, никто не мешает. О будущем не думают.
Лавров (с)