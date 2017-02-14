Тагильчане стали призерами на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина

| 14.02.2017 | Новости | 2 комментария

В Нижнем Тагиле завершились 5 и 6 этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали команды из Нижегородской, Московской, Магаданской, Сахалинской и Свердловской областей, Пермского и Краснодарского краёв, республик Башкортостан и Татарстан. Спортшколу «Аист» представляли Вадим Шишкин, Михаил Пуртов и Александр Вахрушев.

На пятом этапе мужчины прыгали с трамплина К-90, на шестом – со 120-метрового. У мужчин на двух этапах первенствовал уфимец Ильмир Хазетдинов. Тагильчанин Вадим Шишкин также отметился дублем – дважды он показал второй результат. Представители Нижнего Новгорода Сергей Шулаев и Александр Шувалов стали третьими на 5 и 6 этапах соответственно.

У женщин в тройку сильнейших сумела пробиться тагильчанка Алина Бородина. Она стала второй на шестом этапе Кубка России.

© ntagil.org

Комментариев: 2
  1. biolog Ответить

    Обалдеть. Какие девчонки отважные.

  2. нафаня Ответить

    был я на трамплинах этих, смотреть-то страшно

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