Тагильчане стали призерами на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина
В Нижнем Тагиле завершились 5 и 6 этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали команды из Нижегородской, Московской, Магаданской, Сахалинской и Свердловской областей, Пермского и Краснодарского краёв, республик Башкортостан и Татарстан. Спортшколу «Аист» представляли Вадим Шишкин, Михаил Пуртов и Александр Вахрушев.
На пятом этапе мужчины прыгали с трамплина К-90, на шестом – со 120-метрового. У мужчин на двух этапах первенствовал уфимец Ильмир Хазетдинов. Тагильчанин Вадим Шишкин также отметился дублем – дважды он показал второй результат. Представители Нижнего Новгорода Сергей Шулаев и Александр Шувалов стали третьими на 5 и 6 этапах соответственно.
У женщин в тройку сильнейших сумела пробиться тагильчанка Алина Бородина. Она стала второй на шестом этапе Кубка России.
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Обалдеть. Какие девчонки отважные.
был я на трамплинах этих, смотреть-то страшно