Атака псов. В Нижнем Тагиле собаки нападают на детей
За последнее время зафиксировано два случая, в которых пострадали несовершеннолетние.
Бродячие собаки нападают на детей в Нижнем Тагиле.
Согласно сообщению одного из местных порталов, за последнее время произошло два вопиющих случая нападения псов на людей. В первом животные атаковали женщину с маленьким ребенком, которого собаки укусили за одежду и сильно напугали. Второй случай, по сведениям СМИ, произошел с девочкой-пятиклассницей, на которую набросились собаки, когда она возвращалась из школы.
Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области организовал проведение доследственной проверки. Известно, что нападению люди подверглись в районе улицы Карла Либкнехта.
«Следователи выясняют, кто конкретно пострадал от нападения собак, а также кто ответственен за организацию отлова бродячих животных, — сообщили в пресс-службе регионального СК. – Также выясняется, насколько должностные лица эффективно исполняли свои обязанности по отлову».
Недавно в Свердловской области случай нападения собак на ребенка закончился трагедией. В деревне Пальмино псы прокусили горло семилетней девочке. По всей вероятности, собаки среагировали на движение ребенка с горки, поскольку хозяева держали их для охоты. Тело малышки обнаружили местные жители.
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О, Нафаня фотку свою запостил.