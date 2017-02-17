Видеоблогер отправлен под домашний арест и — почти одновременно — под суд
Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев объяснил причину изменения меры пресечения для видеоблогера Руслана Соколовского в результате которой ловца покемонов отпустили под домашний арест, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 16 февраля.
Как отметил господин Дементьев, у областного суда не было другого выбора, когда следователь по делу Руслана Соколовского выступил с ходатайством об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста видеоблогеру.
«Обвиняемые заключают со следствием сделку, и следствие ставить вопрос о замене существующей меры пресечения либо ее избрании, – сказал он. – Это право следователя, и мы можем либо только согласиться с ходатайством либо отказаться от существующей меры, что под стражей его содержать нельзя».
Александр Дементьев подчеркнул, что именно суд должен ставить точку в уголовном деле. При этом, говоря о Соколовском он отметил, что с законом шутки плохи и заигрывать с ним нельзя, отмечая отмену первого домашнего ареста для блогера.
«Ему была избрана мера пресечения вместо ареста замена на домашний арест. Он демонстративно делал все, чтобы нарушить установленный правила ареста. Сначала уголовно-исправительная инспекция стала получать сигналы, что браслет для Соколовского находится не на его теле, а в другом месте. Затем был нарушен запрет на пользование интернетом – от его имени появились в сети сообщения. И третье – запрет на общение, который тоже был нарушен. В результате была изменена мера пресечения», – прокомментировал Дементьев.
В то же время председатель Свердловского областного суда напомнил, что домашний арест – это тоже арест.
Напомним, что вчера областной Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении Руслана Соколовского и направил его в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Видеоблогера обвиняют по нескольким эпизодам в оскорблении чувств верующих и экстремизме.
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Не угомонятся демоны (РПЦ, судьи).
самое главное, этнических бандитов на домашнем аресте оставить, а ловец покемонов пусть сидит в тюрьме, вдруг еще покемона убьет в домашнем компе!