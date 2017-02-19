Полицейские Нижнего Тагила установили и задержали граждан, причастных к хищению денег у инкассатора

| 19.02.2017 | Новости | 1 комментарий

«Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершенное накануне хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг», — сообщила официальный представитель МВД России.

Стоит отметить, что полицейские с самого начала подозревали в причастности к совершению этого противоправного деяния самого заявителя. Его рассказ о нападении неизвестного злоумышленника звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было обнаружено даже ссадины, которая неизбежно появилась бы, если его ударили сзади.

В ходе беседы с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено. В качестве основного мотива назвал низкую заработную плату. Когда преступный замысел созрел, с предложением его реализации он обратился к своему товарищу – местному жителю. Полученную выручку обещал поделить пополам. В условленный час мужчина забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, после чего перекинул его через забор, где в это время ждал подельник на автомашине. Подобрав деньги, последний скрылся с места происшествия, а позже в гараже поделил награбленное.

Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий второй участник преступления был задержан и доставлен в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Расследование уголовного дела возбужденное  по ч.2  ст. 161 УК РФ «Грабеж» продолжается.

NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    чото продешевили ребята походу

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