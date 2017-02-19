Полицейские Нижнего Тагила установили и задержали граждан, причастных к хищению денег у инкассатора
«Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершенное накануне хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг», — сообщила официальный представитель МВД России.
Стоит отметить, что полицейские с самого начала подозревали в причастности к совершению этого противоправного деяния самого заявителя. Его рассказ о нападении неизвестного злоумышленника звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было обнаружено даже ссадины, которая неизбежно появилась бы, если его ударили сзади.
В ходе беседы с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено. В качестве основного мотива назвал низкую заработную плату. Когда преступный замысел созрел, с предложением его реализации он обратился к своему товарищу – местному жителю. Полученную выручку обещал поделить пополам. В условленный час мужчина забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, после чего перекинул его через забор, где в это время ждал подельник на автомашине. Подобрав деньги, последний скрылся с места происшествия, а позже в гараже поделил награбленное.
Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий второй участник преступления был задержан и доставлен в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Расследование уголовного дела возбужденное по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
чото продешевили ребята походу