Молодёжка «Уралочки» в упорной борьбе уступила чемпиону Германии
«Уралочка-НТМК» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде встречалась с немецкой командой «Дрезднер» и в упорной борьбе уступила чемпиону Германии со счётом 1:3.
На эту игру Николай Карполь был вынужден отправить почти полностью молодежный состав. Причина – плотный график игр. Совсем скоро, уже 25 февраля, «Уралочке» предстоит стартовать в плей-офф чемпионата России. К этому поединку основному составу нужно подойти в полной боевой готовности.
— Мы были вынуждены отправить на игру в Германию молодежь, ведь уже в субботу у нас важнейший матч плей-офф чемпионата России против очень хорошей команды «Заречье-Одинцово», — объясняет ситуацию главный тренер «Уралочки» Николай Карполь, — а на игру Лиги чемпионов ушло бы много сил, плюс еще дорога, перелёты выматывают. Поэтому было принято такое решение.
На игру в Дрезден «Уралочка» отправилась следующим составом: Валерия Сафонова, Ксения Шрамкова, Екатерина Русакова, Диана Балай, Александра Рогулина, Наталья Шаршакова, Александра Дмитриева, Юлия Максимова, Евгения Бочкарева, Ирина Зыдыхина, Полина Трухина, Анастасия Попова.
Первая партия началась с атакующего порыва хозяек площадки, которые сходу повели 4:0. Но молодые «уралочки» не растерялись и выровняли ситуацию. Два розыгрыша подряд удачно действовала на блоке Валерия Сафонова, и счёт стал приемлемым – 4:6, 8:10.
Но это было лишь начало, совсем скоро наша команда, выступающая под руководством Владимира Вертелко, сравняла счет – 12:12. Очень показательной в этом плане стала игра в атаке в исполнении Натальи Шаршаковой, которая уверенно использовала первый темп и буквально вколотила мяч в площадку соперника.
В концовке «Уралочка» на равных боролась с лучшей командой Германии последних трёх лет – 21:21, 22:22, но ошибка на подаче не позволила зацепиться за успех в первом сете. В итоге 25:22 – в пользу «Дрезднера».
Во второй партии «Уралочка» также выглядела более чем достойно. Не раз уступая в счете по ходу сета (5:8, 10:14), россиянки догоняли своих более опытных соперниц – 10:10, 14:14. Но всё-таки во второй половине игрового отрезка точнее были немецкие волейболистки – 25:20. В третьей партии «Уралочке» отступать было уже некуда.
— Нам нужно улучшить прием, и усиливаем подачу, игра скоро закончится, а мы ничего не показали! — взбодрил своих подопечных перед началом 3 партии Владимир Вертелко.
Начало сета получилось неудачным – 0:3. Но затем «Уралочка» вновь принялась догонять своих соперниц – 4:4, 9:9, а затем и вовсе вышла вперёд – 10:9, 13:11 и 16:14. Впервые по ходу игры наша команда ушла лидером на технический перерыв.
Гости не растеряли преимущество. Тренерский штаб хозяек площадки вынужден был использовать все тайм-ауты. 21:18 – перевес молодежки из Екатеринбурга достиг трёх баллов. 23:20 – после атаки Валерии Сафоновой. Победную точку в сете поставила Александра Рогулина – 25:20. Счет по партиям стал 2:1 пользу немок.
В дебюте четвертого сета вновь 0:3. На этот раз камбэка, увы, не получилось. «Дрезднер» постоянно вёл в счете, доведя свое преимущество до 6 очков. Но, несмотря на такой разрыв, «Уралочке» удалось сократить отставание до трёх баллов – 17:20. Однако в концовке немки действовали практически безошибочно. 25:19 в партии и 3:1 в матче – в пользу команды из Дрездена.
Следующий матч «Уралочка», уже основным составом, проведет в рамках плей-офф чемпионата России. В четвертьфинале национального первенства подопечные Николая Карполя сыграют с подмосковной командой «Заречье-Одинцово». Игра состоится 25 февраля в Нижнем Тагиле, начало – в 17:00.
А 28 февраля в Екатеринбурге, в ДИВСе, состоится игра в Лиге Чемпионов против турецкого Вакифбанка!
NTGS.RU
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