С 22 по 28 февраля 2017 года в г. Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры.

| 23.02.2017 | Новости | 1 комментарий

Спортивная программа III зимних Всемирных военных игр 2017 года состоит из 7 видов спорта:

Биатлон
Лыжные гонки
Горнолыжный спорт
Ски-альпинизм
Шорт-трек
Скалолазание
Ориентирование на лыжах

Национальные спортивные федерации будут осуществлять техническое и кадровое обеспечение III зимних Всемирных военных игр 2017 года.

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Есть комментарии
  1. Афоня Ответить

    Всемирные? А участвовать кто будет? Наши промельдоненные спортсмены?

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