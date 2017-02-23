С 22 по 28 февраля 2017 года в г. Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры.
23.02.2017 | Новости | 1 комментарий|
Спортивная программа III зимних Всемирных военных игр 2017 года состоит из 7 видов спорта:
Биатлон
Лыжные гонки
Горнолыжный спорт
Ски-альпинизм
Шорт-трек
Скалолазание
Ориентирование на лыжах
Национальные спортивные федерации будут осуществлять техническое и кадровое обеспечение III зимних Всемирных военных игр 2017 года.
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Всемирные? А участвовать кто будет? Наши промельдоненные спортсмены?