Программа максимум: в российских школах хотят ввести уроки культуры здоровья
В основную программу школьного образования могут ввести уроки культуры здоровья. С таким предложением в Министерство образования России обратился президент Международной академии трезвости Александр Маюров.
Маюров рассказал RT, что на уроках культуры здоровья дети будут учиться вести здоровый образ жизни, а также научатся этике поведения в коллективе и основам культурной речи.
«В рамках уроков культуры здоровья предполагается обучение физической культуре, правильному поведению в обществе. Кроме того, в учебную программу внедрены уроки по истории. Именно благодаря таким историческим справкам дети узнают, какие меры для сохранения здорового населения предпринимали в разных государствах», — пояснил Маюров.
Он также отметил, что предмет необходим для того, чтобы молодое поколение выросло здоровым в физическом и моральном плане.
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Культура здоровья, культура общения должна быть сквозной дисциплиной. То есть ее элементы должны быть в КАЖДОМ уроке, а не 10 часов в третьей четверти пятого класса. Для начала надо ликвидировать безграмотность учителей в этих вопросах. Научит уважать кого-то можно только личным примером.