Тагильскому трамваю сегодня исполняется 80 лет!
28 февраля 1937 года, в 4 часа дня из парка вышел первый, празднично украшенный трамвай. Первый рейс, Красный Камень — вокзал — центр, с остановками трамвай прошел за 16 минут. На площади у цирка первый трамвай встретил жителей города. Вслед за ним к центру подошли еще 3 трамвайных состава. После небольшого митинга в честь открытия трамвайного движения в Тагиле, в вагоны сели гости и первые пассажиры. В день пуска трамвая движение продолжалось до двух часов ночи. По маршруту «центр (рынок у к/т „Искра“) — вокзал» курсировали 3 состава, по маршруту «Красный Камень (депо) — центр» — 1 состав. Пуск трамвая стал для тагильчан настоящим праздником. 28 февраля, 5 часов вечера — именно этот день и час принято считать началом трамвайного движения в Нижнем Тагиле.
Уважаемые работники тагильского трамвая! Благодарим вас за ежедневный добросовестный труд: вагоновожатых и диспетчеров, путейцев и кондукторов, энергетиков и слесарей, ревизоров и инженеров, и, конечно, руководство предприятия! Вы все достойно продолжаете начинания наших предков, принявших верное решение о пуске трамвая, а мы готовы и дальше помогать вам в этом!
Всё лучшее, конечно, впереди. Ведь наш трамвай, переживший годы Великой Отечественной войны, сложные 90-е и чуть было не закрытый в начале 2000-х во времена правления мэра-лоббиста маршрутных такси, пока ещё колесящих по трамвайным маршрутам, теперь просто обречён на успешное развитие!
жив курилка ))