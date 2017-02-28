Ни денег, ни веры: видеоблогер Руслан Соколовский готовится к суду
Уральский «ловец покемонов» посетовал на жизнь перед предварительным слушанием по своему уголовному процессу.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под домашним арестом для видеоблогера Руслана Соколовского и назначил дату первого судебного заседания, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 27 февраля.
По уголовному делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского сегодня состоялось предварительное слушание, где судья Екатерина Шопоняк назначила дату первого судебного заседания на 13 марта 2017 года. Кроме этого видеоблогеру продлили домашний арест еще на полгода до 14 августа этого года, когда как защита подсудимого просила отпустить Соколовского под подписку о невыезде.
Сам «ловец покемонов» после предварительных слушаний заявил, что ему давно уже стало не смешно после полугода заключения в камере СИЗО, где, как он выразился, его кормили тушеной капустой и тухлой рыбой.
«Непонятно зачем в СИЗО готовят эту рыбу, когда ее все выкидывают поголовно», – рассказал Руслан Соколовский.
Видеоблогера удивило, что многие почему-то его считают миллионером, чему он оказался сильно поражен.
«У меня было бедное провинциальное детство. Мне непонятно, почему меня так называют. Я стал заниматься, чем мог. Действительно, у меня получалось через видеоблогинг зарабатывать деньги. Но теперь у меня их нет», – отметил Соколовский.
Средства, которые были выделены блогеру от фонда Михаила Ходорковского «Открытая Россия», по его словам, ушли на лечение больной сердцем матери.
«Все это печально и грустно. Смеяться становиться все сложнее и сложнее. Я попрошу у суда послабления, чтобы мне возможность хотя бы встретиться с матерью», – заявил он перед началом предварительного слушания.
Руслану Соколовскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по религиозному признаку»), ч. 2 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений») и ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). В последнем случае следователи при обыске на квартире у блогера нашли «шпионскую» ручку.
Ранее Свердловский областной суд по ходатайству следствия отпустил уральского «ловца покемонов» из заключения в СИЗО под домашний арест.
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С преступностью ведь покончили у нас окончательно и бесповоротно, можно и фигней заниматься (блохерами всякими).