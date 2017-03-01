Полпреду Холманских предложили наказывать избирателей
Перед губернаторскими и президентскими выборами чиновники ищут способ повысить явку в день голосования.
В уральском полпредстве под председательством Игоря Холманских во вторник, 28 февраля, состоялась встреча чиновников субъектов УрФО и экспертов, компетентных в избирательных технологиях. На повестке дня был вопрос о повышении явки избирателей, которая рассматривается как один из критериев легитимности выборов. За ходом обсуждения и выдвигаемыми идеями про использование «кнута и пряника» следил корреспондент «АиФ-Урал».
Игорь Холманских, признав за уральской школой политконсалтинга право на уникальность и отметив ее всероссийскую известность, перешел к главной теме. Полпред сообщил, что явка не зависит от интриги, приведя в пример выборы 1999 года, когда Госдуму «штурмовали» 26 партий без очевидного фаворита. В день голосования к урнам, приводил аналитику чиновник, пришло чуть более 60% избирателей, в то время как в 2007 году общероссийская явка приближалась к 70% при 11 партиях в бюллетене с явным лидерством «Единой России».
Предоставляя слово собравшимся экспертам, которые должны были предложить варианты повышения привлекательности голосования, Холманских отметил недопустимость применения деструктивных «черных технологий». Работать придется чисто — таков был посыл.
Но вернуть заинтересованность граждан к избирательному процессу оказалось непросто даже теоретически. Одну из проблем обозначил сам полпред, упомянув классический стереотип «политика — грязное дело», якобы подталкивающий граждан к политическому эскейпизму. Преодолеть стереотипы и проблемы (осложненные обнаруженными угрозами из-за рубежа) собравшиеся чиновники и эксперты предлагали самыми разнообразными способами. Например, созданием ассоциации экспертных клубов УрФО, которые должны будут помочь найти общий язык с избирателями, найти способ донести до них важность происходящего. Но как при этом справиться с упрямой социологией (почти половина жителей, например, Южного Урала не пошла к урнам из-за недоверия к процессу или к его результату) никто не сообщил. Стандартные предложения типа заинтересовать молодежь славным прошлым не вызвали восторга даже у собравшихся.
На общем фоне наиболее интересными были предложения сводились не к корректировке сознания, а к изменению среды. Наиболее свежей, хоть и не новой, выглядела идея замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина изучить опыт других государств. Тех самых, где участие в голосовании обязательно, а неучастие — наказуемо. Господин Тушин, будучи опытным технологом и аппаратчиком, был осторожен и четко акцентировал слово «изучить». Эксперты же, подхватившие эту идею, развили ее, вспомнив, что гражданам, отказавшимся от активного избирательного права можно (как это делается в некоторых развитых демократиях) запретить поступать на госслужбу. Наиболее удивительным способом повышения явки был предложение организовать подвоз избирателей к участкам, а также мотивирующий обзвон в день голосования. В набор «черных технологий» эти способы собравшиеся включать не стали.
Какая из идей будет реализована в ближайшие месяцы — пока неизвестно, однако, судя по настрою собравшихся, экспертные инициативы могут быть оформлены в виде законодательных.
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