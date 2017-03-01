Что умеют настоящие гуманитарии?
Будущих студентов сразу двух институтов ждет серия мастер-классов
Пятого марта гости дня открытых дверей Института гуманитарных наук и искусств и Института социальных и политических наук уже в эти выходные узнают, почему опасно читать книги, какая профессия самая интересная в информационную эпоху и как общаться с людьми без конфликтов.
Участвуя в мастер-классах, старшеклассники смогут не только получить новые знания, но и познакомиться с тем, чем занимаются выпускники-гуманитарии — например, у ребят будет возможность потренироваться в удержании власти над людьми, психологии, а также узнать, как стать экспертом в международных отношениях.
Кроме того, для всех желающих выпускники департамента «Исторический факультет» проведут бесплатную обзорную пешеходную экскурсию по центру Екатеринбурга. Сбор групп в 10:00 и в 16:00 (пр. Ленина, 51, центральный вход).
NTGS.RU
мда… правописание! заголовок поправьте, что ли… или так сойдет
а перл «потренироваться в психологии» это вообще нечто (рука-лицо)
перл как перл