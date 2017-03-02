В России к 2018 году появится «список боли»
02.03.2017 | Новости | 2 комментария|
По распоряжению вице-премьера России Ольги Голодец к 2018 году будет создан регистр людей, которые нуждаются в лечении препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества.
Как пишет газета «Известия», Минздрав разрабатывает электронную карту, в структуру которой должны быть включены модуль по диагностированию болевого синдрома и алгоритмы выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.
Сообщается, что модуль после введения в него данных по результатам осмотра и общения с пациентом выдаст ответ, насколько сильны болевые ощущения у больного.
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Комментариев: 2
Т.е. решать будет машина? Она понимает больно человеку или нет? А машина знает что такое боль?
Предлагаю разогнать депутатов, министров, правительство. Создать модуль который будет выполнять их функции, хуже, мне кажется точно не будет.