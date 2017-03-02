Камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил 9-километровый столб пепла

| 02.03.2017 | Новости | 1 комментарий

Камчатский вулкан Ключевская сопка в четверг, 2 марта, выбросил 9-километровый столб пепла.
Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что вулкану присвоен «оранжевый» (повышенный) код авиационной опасности.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4750 метров. Диаметр кратера около 700 метров, на склонах вулкана есть ещё около 200 побочных взрывных кратеров.

Ближайший населённый пункт — посёлок Ключи — находится в 30 км от вулкана. Расстояние до Петропавловска-Камчатского — 360 км.

С начала столетия вулкан Ключевская сопка извергался 11 раз. Последнее извержение закончилось 24 марта 2015 года и продолжалось примерно 3 месяца.

© russian.rt.com

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    да ерунда. Жил я там несколько лет. Каждый день дымилась и продолжает дымиться. Временами вот так, посильнее пукает.

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