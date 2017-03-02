Старейшая тагильская школа отметила 170-летний юбилей
В Нижнем Тагиле состоялся торжественный вечер, посвященный 170-летию со дня основания школы № 1 им. Н.К. Крупской. Поздравить коллектив школы-юбиляра пришли депутаты Законодательного собрания Свердловской области, представители Администрации города, коллеги, ветераны педагогического труда и выпускники разных лет.
История старейшей тагильской школы тесно переплетена с вехами становления и развития города. Славная судьба учебного учреждения началась в 1847 году с открытия при Входо-Иерусалимском соборе женского двухклассного училища.
Директор образовательного учреждения Татьяна Мамонова, выступая перед гостями праздника, отметила удивительную особенность: в школе никогда, начиная с момента образования, не прекращались занятия. Ее двери были распахнуты для учеников в период революции и во время Великой Отечественной войны. В этом огромная заслуга педагогического коллектива. Для многих учителей «первой» школа стала делом жизни, они щедро дарят свои знания, организаторский талант, а главное – любовь к детям. Неудивительно, что многие их выпускники выбрали для себя этот непростой, но почетный труд. Галина Морозова, Вера Дубинина, Лидия Капелюшная, Алевтина Демина стали Заслуженными учителями РСФСР, а Галина Лаврова удостоена звания «Народный учитель СССР». Традиции продолжаются, и за последние десятилетия более ста выпускников выбрали педагогическую стезю и работают в системе образования Нижнего Тагила.
Предметом гордости каждого учебного заведения служат успехи и победы учащихся и выпускников. «Первая» по праву гордится своими воспитанниками, которым дала путевку в будущее. Среди них уже состоявшиеся ученые с мировым именем, прославленные спортсмены, военные, деятели культуры и руководители крупных предприятий. Здесь учились писательница Н. Попова, известный металлург А.Ф. Захаров, доктор исторических наук, профессор, академик международной Академии информации Б.М. Морозов. Отсюда начали свой жизненный путь будущие Герои Советского Союза Николай Михайлович Епимахов, Юрий Иванович Дерябин, Анатолий Иванович Шмаков, Евгений Валентинович Протасов.
Нынешнее поколение учеников только вступает во взрослую жизнь, но уже поддерживает и укрепляет славу родной школы. Это призеры областных предметных олимпиад и международных творческих конкурсов, победители городского смотра «Юный спасатель», участники проекта для одаренных детей «Сириус», студенты ведущих ВУЗов страны.
На торжественном вечере 20 учителей школы №1 были награждены Почетными грамотами Управляющего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, Нижнетагильской городской Думы и управления образования Администрации города. Учителю химии Людмиле Топычкановой, преподавателю музыки Светлане Трепецовой и учителю немецкого языка Татьяне Усольцовой вручили Благодарственные письма Главы города Нижний Тагил. В поздравительном адресе Сергей Носов отметил, что 170 лет — срок для школы немалый, за это время не раз менялись эпохи, государственные уклады, а здесь все так же, как и много лет назад, учат разумному, доброму, вечному. Мэр пожелал педагогическому коллективу никогда не останавливаться в развитии, ставить сложные задачи и стремиться к их выполнению. Новых успехов и побед учащимся и выпускникам, плодотворного сотрудничества с родительским сообществом.
© ntagil.org
Обалдеть, в тагиле есть школы которым почти 200 лет?