Храм-на-Крови снова атаковали богохульники
У ловца покемонов Руслана Соколовского появились последователи.
Проверку по факту возможного осквернения чувств верующих в Храме-на-Крови проводит полиция Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Двое подростков, которые учатся в 10 классе одной из элитных гимназий столицы Урала, зашли в культовое учреждение, чтобы сделать себе селфи на память, и в конце концов устроили там настоящее безобразие. Как передает Life.ru, школьники проникли в раздевалку священнослужителей и попытались стащить рясы духовных лиц, а потом заменили крест у алтаря на гаечный ключ. При этом ранее охранники уже ловили их за подобным занятием: «детишки» бегали по этажам, издевались над верующими и даже запускали самолетики. Однако в полицию по этому поводу заявлений не поступало. На этот раз подростки были задержаны и переданы в руки правоохранителей. Они уже написали объяснительные в присутствии своих законных представителей. Известно, что каждому из школьников – 17 лет.
Факт данного ЧП «АиФ-Урал» подтвердил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых: «Проверку инцидента проводит комиссия по делам несовершеннолетних ОП №1. Хочу отметить, что ничего из храмового имущества не пропало. Дети учатся в полных семьях. В дальнейшем к ним, их родителям и педагогам школы, где они учатся, могут быть применены меры профилактического воздействия».
Напомним, что это уже не первый случай, когда Храме-на-Крови атакуют богохульники. Ранее блогер Руслан Соколовский ловил в культовом учреждении покемонов, после чего выложил запись своей «охоты» в Интернет с непристойными комментариями. Ныне ему предъявлено обвинение статьям 282 (возбуждение ненависти по религиозному признаку), 148 (оскорбление чувств верующих) и 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). На днях суд отпустил Соколовского из СИЗО под домашний арест.
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невезучий это храм… Не зря он на крови. Тянет к нему всех моральных уродов.
А не надо всякой фигней заниматься (ловля ловца покемонов). Дети просто попиариться решили и все. Не было бы дело с покемонами не было бы и этого. Пусть полиция, следственный комитет с преступностью борются, а не херней страдают. А дети не уроды, урод это ты взрослый мужик который детей оскорбляет, а для общество ничего не делает.